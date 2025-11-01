Информация за цената за InfluenceHer (INFLU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00013611 $ 0.00013611 $ 0.00013611 24-часов нисък $ 0.00013901 $ 0.00013901 $ 0.00013901 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00013611$ 0.00013611 $ 0.00013611 24-часов висок $ 0.00013901$ 0.00013901 $ 0.00013901 Рекорд за всички времена $ 0.00057565$ 0.00057565 $ 0.00057565 Най-ниска цена $ 0.00012254$ 0.00012254 $ 0.00012254 Промяна на цената (1ч) +1.01% Промяна на цената (1д) +1.59% Промяна на цената (7д) +5.46% Промяна на цената (7д) +5.46%

Цената в реално време за InfluenceHer (INFLU) е$0.00013874. През последните 24 часа INFLU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00013611 до най-висока стойност $ 0.00013901, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INFLU е $ 0.00057565, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00012254.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INFLU има промяна от +1.01% за последния час, +1.59% за 24 часа и +5.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за InfluenceHer (INFLU)

Пазарна капитализация $ 136.35K$ 136.35K $ 136.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 136.35K$ 136.35K $ 136.35K Циркулиращо предлагане 982.77M 982.77M 982.77M Общо предлагане 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

Текущата пазарна капитализация на InfluenceHer е $ 136.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INFLU е 982.77M, като общото предлагане е 982772609.5357322. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 136.35K.