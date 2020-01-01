Токеномика на Infinity (8)

Токеномика на Infinity (8)

Открийте ключова информация за Infinity (8), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Infinity (8)

INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token.

Официален уебсайт:
https://8finity.xyz/
Бяла книга:
https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity

Токеномика и анализ на цената за Infinity (8)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinity (8), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 45.93K
$ 45.93K$ 45.93K
Общо предлагане:
$ 88.89M
$ 88.89M$ 88.89M
Циркулиращо предлагане:
$ 88.89M
$ 88.89M$ 88.89M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 45.93K
$ 45.93K$ 45.93K
Рекорд за всички времена:
$ 0.01459634
$ 0.01459634$ 0.01459634
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0$ 0
Текуща цена:
$ 0.00051671
$ 0.00051671$ 0.00051671

Токеномика на Infinity (8): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Infinity (8) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой 8 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой 8 токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на 8, разгледайте цената в реално време на токените 8!

Прогноза за цената за 8

Искате ли да знаете какъв път може да поеме 8? Нашата страница за прогноза за цената 8 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.