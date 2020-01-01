Токеномика на Infinity Skies (ISKY) Открийте ключова информация за Infinity Skies (ISKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infinity Skies (ISKY) In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Официален уебсайт: https://infinityskies.io/ Купете ISKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinity Skies (ISKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinity Skies (ISKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.46K $ 8.46K $ 8.46K Общо предлагане: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Циркулиращо предлагане: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K Рекорд за всички времена: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0005453 $ 0.0005453 $ 0.0005453 Научете повече за цената на Infinity Skies (ISKY)

Токеномика на Infinity Skies (ISKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinity Skies (ISKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISKY, разгледайте цената в реално време на токените ISKY!

Прогноза за цената за ISKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISKY? Нашата страница за прогноза за цената ISKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISKY сега!

