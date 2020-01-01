Токеномика на Infinity PAD (IPAD) Открийте ключова информация за Infinity PAD (IPAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infinity PAD (IPAD) Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1 Официален уебсайт: https://infinitypad.com/ Купете IPAD сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinity PAD (IPAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinity PAD (IPAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 351.12K $ 351.12K $ 351.12K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 351.12K $ 351.12K $ 351.12K Рекорд за всички времена: $ 0.01029255 $ 0.01029255 $ 0.01029255 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00034805 $ 0.00034805 $ 0.00034805 Текуща цена: $ 0.00035112 $ 0.00035112 $ 0.00035112 Научете повече за цената на Infinity PAD (IPAD)

Токеномика на Infinity PAD (IPAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinity PAD (IPAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IPAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IPAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IPAD, разгледайте цената в реално време на токените IPAD!

Прогноза за цената за IPAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме IPAD? Нашата страница за прогноза за цената IPAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IPAD сега!

