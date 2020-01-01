Токеномика на InfinitiCoin (INCO) Открийте ключова информация за InfinitiCoin (INCO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за InfinitiCoin (INCO) InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Официален уебсайт: https://www.infiniticoin.com/ Бяла книга: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf Купете INCO сега!

Токеномика и анализ на цената за InfinitiCoin (INCO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за InfinitiCoin (INCO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.61M $ 10.61M $ 10.61M Рекорд за всички времена: $ 0.02101208 $ 0.02101208 $ 0.02101208 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00838394 $ 0.00838394 $ 0.00838394 Текуща цена: $ 0.01060826 $ 0.01060826 $ 0.01060826 Научете повече за цената на InfinitiCoin (INCO)

Токеномика на InfinitiCoin (INCO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на InfinitiCoin (INCO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INCO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INCO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INCO, разгледайте цената в реално време на токените INCO!

Прогноза за цената за INCO Искате ли да знаете какъв път може да поеме INCO? Нашата страница за прогноза за цената INCO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INCO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!