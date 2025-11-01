Информация за цената за InfiniteHash (SN89) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24-часов нисък $ 2.32 $ 2.32 $ 2.32 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 24-часов висок $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 Рекорд за всички времена $ 8.9$ 8.9 $ 8.9 Най-ниска цена $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Промяна на цената (1ч) -1.34% Промяна на цената (1д) +20.01% Промяна на цената (7д) +22.71% Промяна на цената (7д) +22.71%

Цената в реално време за InfiniteHash (SN89) е$2.29. През последните 24 часа SN89 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.86 до най-висока стойност $ 2.32, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN89 е $ 8.9, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.082.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN89 има промяна от -1.34% за последния час, +20.01% за 24 часа и +22.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за InfiniteHash (SN89)

Пазарна капитализация $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.43M$ 4.43M $ 4.43M Циркулиращо предлагане 1.94M 1.94M 1.94M Общо предлагане 1,935,300.343837562 1,935,300.343837562 1,935,300.343837562

Текущата пазарна капитализация на InfiniteHash е $ 4.43M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN89 е 1.94M, като общото предлагане е 1935300.343837562. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.43M.