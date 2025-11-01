Информация за цената за Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01954818 $ 0.01954818 $ 0.01954818 24-часов нисък $ 0.02189977 $ 0.02189977 $ 0.02189977 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01954818$ 0.01954818 $ 0.01954818 24-часов висок $ 0.02189977$ 0.02189977 $ 0.02189977 Рекорд за всички времена $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Най-ниска цена $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Промяна на цената (1ч) +1.19% Промяна на цената (1д) +10.02% Промяна на цената (7д) +8.50% Промяна на цената (7д) +8.50%

Цената в реално време за Infinite Trading Protocol (ITP) е$0.02167326. През последните 24 часа ITP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01954818 до най-висока стойност $ 0.02189977, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ITP е $ 0.02969891, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01241365.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ITP има промяна от +1.19% за последния час, +10.02% за 24 часа и +8.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Infinite Trading Protocol (ITP)

Пазарна капитализация $ 101.86K$ 101.86K $ 101.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Циркулиращо предлагане 4.72M 4.72M 4.72M Общо предлагане 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

Текущата пазарна капитализация на Infinite Trading Protocol е $ 101.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ITP е 4.72M, като общото предлагане е 660146957.2169611. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.26M.