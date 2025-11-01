БорсаDEX+
Цената в реално време на Infinite Trading Protocol днес е 0.02167326 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ITP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ITP в MEXC сега.

Повече за ITP

ITPценова информация

Какво представлява ITP

Бяла книга ITP

Официален уебсайт на ITP

Токеномика на ITP

ITP ценова прогноза

Infinite Trading Protocol Лого

Infinite Trading Protocol цена (ITP)

Не се намира в списъка

1 ITP към USD - цена в реално време:

$0.02167326
+10.00%1D
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:32:54 (UTC+8)

Информация за цената за Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01954818
24-часов нисък
$ 0.02189977
24-часов висок

$ 0.01954818
$ 0.02189977
$ 0.02969891
$ 0.01241365
+1.19%

+10.02%

+8.50%

+8.50%

Цената в реално време за Infinite Trading Protocol (ITP) е$0.02167326. През последните 24 часа ITP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01954818 до най-висока стойност $ 0.02189977, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ITP е $ 0.02969891, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01241365.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ITP има промяна от +1.19% за последния час, +10.02% за 24 часа и +8.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Infinite Trading Protocol (ITP)

$ 101.86K
--
$ 14.26M
4.72M
660,146,957.2169611
Текущата пазарна капитализация на Infinite Trading Protocol е $ 101.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ITP е 4.72M, като общото предлагане е 660146957.2169611. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.26M.

История на цените за Infinite Trading Protocol (ITP) USD

През днешния ден промяната в цената на Infinite Trading Protocol към USD беше $ +0.00197473.
През последните 30 дни промяната в цената на Infinite Trading Protocol към USD беше $ -0.0027276881.
През последните 60 дни промяната в цената на Infinite Trading Protocol към USD беше $ -0.0035526265.
През последните 90 дни промяната в цената на Infinite Trading Protocol към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00197473+10.02%
30 дни$ -0.0027276881-12.58%
60 дни$ -0.0035526265-16.39%
90 дни$ 0--

Какво е Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Infinite Trading Protocol (ITP) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Infinite Trading Protocol (USD)

Колко ще струва Infinite Trading Protocol (ITP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Infinite Trading Protocol (ITP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Infinite Trading Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Infinite Trading Protocol сега!

ITP към местни валути

Токеномика на Infinite Trading Protocol (ITP)

Разбирането на токеномиката на Infinite Trading Protocol (ITP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ITP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Infinite Trading Protocol (ITP)

Колко струва Infinite Trading Protocol (ITP) днес?
Цената в реално време на ITP в USD е 0.02167326 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ITP към USD?
Текущата цена на ITP към USD е $ 0.02167326. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Infinite Trading Protocol?
Пазарната капитализация за ITP е $ 101.86K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ITP?
Циркулиращото предлагане на ITP е 4.72M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ITP?
ITP постигна ATH цена от 0.02969891 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ITP?
ITP достигна ATL цена от 0.01241365 USD.
Какъв е обемът на търговията на ITP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ITP е -- USD.
Ще се повиши ли ITP тази година?
ITP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ITP за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Infinite Trading Protocol (ITP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

