Информация за Infinite Sui Glitch (ISG) nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community. Официален уебсайт: https://www.infinitesuiglitch.xyz/ Купете ISG сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinite Sui Glitch (ISG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinite Sui Glitch (ISG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.04K $ 27.04K $ 27.04K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.04K $ 27.04K $ 27.04K Рекорд за всички времена: $ 0.0011416 $ 0.0011416 $ 0.0011416 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Infinite Sui Glitch (ISG)

Токеномика на Infinite Sui Glitch (ISG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinite Sui Glitch (ISG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ISG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ISG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ISG, разгледайте цената в реално време на токените ISG!

Прогноза за цената за ISG Искате ли да знаете какъв път може да поеме ISG? Нашата страница за прогноза за цената ISG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ISG сега!

