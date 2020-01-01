Токеномика на Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Открийте ключова информация за Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Официален уебсайт: https://www.iplr.site/ Купете IPLR сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.56K $ 12.56K $ 12.56K Общо предлагане: $ 994.98M $ 994.98M $ 994.98M Циркулиращо предлагане: $ 994.98M $ 994.98M $ 994.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.56K $ 12.56K $ 12.56K Рекорд за всички времена: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Токеномика на Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IPLR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IPLR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IPLR, разгледайте цената в реално време на токените IPLR!

Прогноза за цената за IPLR Искате ли да знаете какъв път може да поеме IPLR? Нашата страница за прогноза за цената IPLR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IPLR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!