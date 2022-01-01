Токеномика на Infinite Money Glitch (IMG)
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders.
At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.
Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain
The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой IMG токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой IMG токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
