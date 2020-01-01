Токеномика на Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Открийте ключова информация за Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Официален уебсайт: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Купете IMGX2 сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.15K $ 21.15K $ 21.15K Общо предлагане: $ 415.59M $ 415.59M $ 415.59M Циркулиращо предлагане: $ 415.59M $ 415.59M $ 415.59M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.15K $ 21.15K $ 21.15K Рекорд за всички времена: $ 0.00189496 $ 0.00189496 $ 0.00189496 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Токеномика на Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMGX2 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMGX2 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMGX2, разгледайте цената в реално време на токените IMGX2!

Прогноза за цената за IMGX2 Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMGX2? Нашата страница за прогноза за цената IMGX2 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMGX2 сега!

