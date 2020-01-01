Токеномика на Infinite BTC Reward (IBR) Открийте ключова информация за Infinite BTC Reward (IBR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Infinite BTC Reward (IBR) $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Официален уебсайт: https://ibr.money/ Купете IBR сега!

Токеномика и анализ на цената за Infinite BTC Reward (IBR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Infinite BTC Reward (IBR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.16K $ 25.16K $ 25.16K Общо предлагане: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M Циркулиращо предлагане: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.16K $ 25.16K $ 25.16K Рекорд за всички времена: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Infinite BTC Reward (IBR)

Токеномика на Infinite BTC Reward (IBR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Infinite BTC Reward (IBR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IBR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IBR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IBR, разгледайте цената в реално време на токените IBR!

Прогноза за цената за IBR Искате ли да знаете какъв път може да поеме IBR? Нашата страница за прогноза за цената IBR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IBR сега!

