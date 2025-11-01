Информация за цената за Infinitar Governance Token (IGT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00259327 $ 0.00259327 $ 0.00259327 24-часов нисък $ 0.00275908 $ 0.00275908 $ 0.00275908 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00259327$ 0.00259327 $ 0.00259327 24-часов висок $ 0.00275908$ 0.00275908 $ 0.00275908 Рекорд за всички времена $ 0.680328$ 0.680328 $ 0.680328 Най-ниска цена $ 0.00224626$ 0.00224626 $ 0.00224626 Промяна на цената (1ч) -0.12% Промяна на цената (1д) -3.37% Промяна на цената (7д) -14.65% Промяна на цената (7д) -14.65%

Цената в реално време за Infinitar Governance Token (IGT) е$0.00259645. През последните 24 часа IGT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00259327 до най-висока стойност $ 0.00275908, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IGT е $ 0.680328, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00224626.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IGT има промяна от -0.12% за последния час, -3.37% за 24 часа и -14.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Infinitar Governance Token (IGT)

Пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Циркулиращо предлагане 468.53M 468.53M 468.53M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Infinitar Governance Token е $ 1.22M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IGT е 468.53M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.60M.