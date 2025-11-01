Информация за цената за InfiniFi USD (IUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.999286 $ 0.999286 $ 0.999286 24-часов нисък $ 0.999958 $ 0.999958 $ 0.999958 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.999286$ 0.999286 $ 0.999286 24-часов висок $ 0.999958$ 0.999958 $ 0.999958 Рекорд за всички времена $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Най-ниска цена $ 0.903172$ 0.903172 $ 0.903172 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -0.00% Промяна на цената (7д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02%

Цената в реално време за InfiniFi USD (IUSD) е$0.99953. През последните 24 часа IUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.999286 до най-висока стойност $ 0.999958, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IUSD е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.903172.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IUSD има промяна от -0.01% за последния час, -0.00% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за InfiniFi USD (IUSD)

Пазарна капитализация $ 171.63M$ 171.63M $ 171.63M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 171.63M$ 171.63M $ 171.63M Циркулиращо предлагане 171.71M 171.71M 171.71M Общо предлагане 171,708,130.2598638 171,708,130.2598638 171,708,130.2598638

Текущата пазарна капитализация на InfiniFi USD е $ 171.63M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IUSD е 171.71M, като общото предлагане е 171708130.2598638. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 171.63M.