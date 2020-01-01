Токеномика на INDIE CRUSH (INDIE) Открийте ключова информация за INDIE CRUSH (INDIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Официален уебсайт: https://www.indiecru.sh Бяла книга: https://www.indiecru.sh/$indie

Токеномика и анализ на цената за INDIE CRUSH (INDIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за INDIE CRUSH (INDIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 33,03K $ 33,03K $ 33,03K Общо предлагане: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Циркулиращо предлагане: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 33,03K $ 33,03K $ 33,03K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на INDIE CRUSH (INDIE)

Токеномика на INDIE CRUSH (INDIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на INDIE CRUSH (INDIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INDIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INDIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INDIE, разгледайте цената в реално време на токените INDIE!

Прогноза за цената за INDIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме INDIE? Нашата страница за прогноза за цената INDIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INDIE сега!

