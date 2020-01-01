Токеномика на Indexed Finance (NDX) Открийте ключова информация за Indexed Finance (NDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Indexed Finance (NDX) Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Официален уебсайт: https://indexed.finance/

Токеномика и анализ на цената за Indexed Finance (NDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Indexed Finance (NDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.80K Общо предлагане: $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.04K Рекорд за всички времена: $ 27.71 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00233242 Текуща цена: $ 0.0040042

Токеномика на Indexed Finance (NDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Indexed Finance (NDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NDX, разгледайте цената в реално време на токените NDX!

