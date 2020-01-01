Токеномика на INCUM (INCUM) Открийте ключова информация за INCUM (INCUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за INCUM (INCUM) INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. Официален уебсайт: https://incum.money Купете INCUM сега!

Токеномика и анализ на цената за INCUM (INCUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за INCUM (INCUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.17K Общо предлагане: $ 999.63M Циркулиращо предлагане: $ 999.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00181203 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на INCUM (INCUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на INCUM (INCUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INCUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INCUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INCUM, разгледайте цената в реално време на токените INCUM!

