БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на IncogniFi днес е 0.0154601 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за INFI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на INFI в MEXC сега.Цената в реално време на IncogniFi днес е 0.0154601 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за INFI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на INFI в MEXC сега.

Повече за INFI

INFIценова информация

Какво представлява INFI

Бяла книга INFI

Официален уебсайт на INFI

Токеномика на INFI

INFI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

IncogniFi Лого

IncogniFi цена (INFI)

Не се намира в списъка

1 INFI към USD - цена в реално време:

$0.0154601
$0.0154601$0.0154601
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
IncogniFi (INFI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:19:18 (UTC+8)

Информация за цената за IncogniFi (INFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за IncogniFi (INFI) е$0.0154601. През последните 24 часа INFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INFI е $ 0.04518864, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01540281.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INFI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на IncogniFi е $ 13.91K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INFI е 900.00K, като общото предлагане е 1000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.46K.

История на цените за IncogniFi (INFI) USD

През днешния ден промяната в цената на IncogniFi към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на IncogniFi към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на IncogniFi към USD беше $ -0.0014632969.
През последните 90 дни промяната в цената на IncogniFi към USD беше $ -0.011817563421222273.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ -0.0014632969-9.46%
90 дни$ -0.011817563421222273-43.32%

Какво е IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за IncogniFi (USD)

Колко ще струва IncogniFi (INFI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от IncogniFi (INFI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за IncogniFi.

Проверете прогнозата за цената за IncogniFi сега!

INFI към местни валути

Токеномика на IncogniFi (INFI)

Разбирането на токеномиката на IncogniFi (INFI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените INFI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно IncogniFi (INFI)

Колко струва IncogniFi (INFI) днес?
Цената в реално време на INFI в USD е 0.0154601 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на INFI към USD?
Текущата цена на INFI към USD е $ 0.0154601. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на IncogniFi?
Пазарната капитализация за INFI е $ 13.91K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на INFI?
Циркулиращото предлагане на INFI е 900.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на INFI?
INFI постигна ATH цена от 0.04518864 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на INFI?
INFI достигна ATL цена от 0.01540281 USD.
Какъв е обемът на търговията на INFI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за INFI е -- USD.
Ще се повиши ли INFI тази година?
INFI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за INFI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:19:18 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за IncogniFi (INFI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,805.82
$109,805.82$109,805.82

-0.37%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.50
$3,862.50$3,862.50

+0.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02809
$0.02809$0.02809

-12.70%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.88
$187.88$187.88

-0.14%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.50
$3,862.50$3,862.50

+0.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,805.82
$109,805.82$109,805.82

-0.37%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.88
$187.88$187.88

-0.14%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5199
$2.5199$2.5199

-0.16%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.99
$1,088.99$1,088.99

+0.42%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000738
$0.0000738$0.0000738

+47.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09780
$0.09780$0.09780

+878.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000468
$0.000468$0.000468

+134.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000136
$0.00000136$0.00000136

+112.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7992
$0.7992$0.7992

+55.27%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%