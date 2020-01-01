Токеномика на Inception Restaked ETH (INETH) Открийте ключова информация за Inception Restaked ETH (INETH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inception Restaked ETH (INETH) InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Официален уебсайт: https://www.inceptionlrt.com/ Бяла книга: https://docs.inceptionlrt.com/

Токеномика и анализ на цената за Inception Restaked ETH (INETH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inception Restaked ETH (INETH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 163.37K Общо предлагане: $ 40.36 Циркулиращо предлагане: $ 40.36 FDV (оценка при пълна реализация): $ 163.37K Рекорд за всички времена: $ 4,144.14 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,270.63 Текуща цена: $ 4,048.2

Токеномика на Inception Restaked ETH (INETH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inception Restaked ETH (INETH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INETH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INETH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INETH, разгледайте цената в реално време на токените INETH!

Прогноза за цената за INETH Искате ли да знаете какъв път може да поеме INETH? Нашата страница за прогноза за цената INETH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

