Информация за Incept (INCEPT) INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Официален уебсайт: https://incept.build Бяла книга: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Купете INCEPT сега!

Токеномика и анализ на цената за Incept (INCEPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Incept (INCEPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 65.78K $ 65.78K $ 65.78K Общо предлагане: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Циркулиращо предлагане: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 65.78K $ 65.78K $ 65.78K Рекорд за всички времена: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Текуща цена: $ 6.58 $ 6.58 $ 6.58 Научете повече за цената на Incept (INCEPT)

Токеномика на Incept (INCEPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Incept (INCEPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INCEPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INCEPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INCEPT, разгледайте цената в реално време на токените INCEPT!

Прогноза за цената за INCEPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме INCEPT? Нашата страница за прогноза за цената INCEPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените INCEPT сега!

