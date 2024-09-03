Токеномика на Inbred Cat (INBRED) Открийте ключова информация за Inbred Cat (INBRED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inbred Cat (INBRED) the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Официален уебсайт: http://inbredcatonsol.com/ Купете INBRED сега!

Токеномика и анализ на цената за Inbred Cat (INBRED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inbred Cat (INBRED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 332.03K Общо предлагане: $ 994.51M Циркулиращо предлагане: $ 994.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 332.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00385518 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00033306

Токеномика на Inbred Cat (INBRED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inbred Cat (INBRED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой INBRED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой INBRED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на INBRED, разгледайте цената в реално време на токените INBRED!

