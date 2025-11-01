Информация за цената за Inbox (INBOX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +3.14% Промяна на цената (1д) -1.12% Промяна на цената (7д) -13.69% Промяна на цената (7д) -13.69%

Цената в реално време за Inbox (INBOX) е--. През последните 24 часа INBOX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на INBOX е $ 0.00195214, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, INBOX има промяна от +3.14% за последния час, -1.12% за 24 часа и -13.69% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Inbox (INBOX)

Пазарна капитализация $ 413.80K$ 413.80K $ 413.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 413.80K$ 413.80K $ 413.80K Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167 999,898,547.5209167

Текущата пазарна капитализация на Inbox е $ 413.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на INBOX е 999.90M, като общото предлагане е 999898547.5209167. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 413.80K.