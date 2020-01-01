Токеномика на In The MEME Time (ITMT) Открийте ключова информация за In The MEME Time (ITMT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за In The MEME Time (ITMT) In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Официален уебсайт: https://www.inthememetime.sucks/ Купете ITMT сега!

Токеномика и анализ на цената за In The MEME Time (ITMT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за In The MEME Time (ITMT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Общо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Рекорд за всички времена: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00061695 $ 0.00061695 $ 0.00061695 Текуща цена: $ 0.00273701 $ 0.00273701 $ 0.00273701 Научете повече за цената на In The MEME Time (ITMT)

Токеномика на In The MEME Time (ITMT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на In The MEME Time (ITMT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ITMT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ITMT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ITMT, разгледайте цената в реално време на токените ITMT!

Прогноза за цената за ITMT Искате ли да знаете какъв път може да поеме ITMT? Нашата страница за прогноза за цената ITMT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ITMT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!