Токеномика на IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
Информация за IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,
It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.
We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!
We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.
In memes we trust !
Токеномика и анализ на цената за IN MEMES WE TRUST ($TRUST)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на IN MEMES WE TRUST ($TRUST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на IN MEMES WE TRUST ($TRUST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $TRUST токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $TRUST токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $TRUST, разгледайте цената в реално време на токените $TRUST!
Прогноза за цената за $TRUST
Искате ли да знаете какъв път може да поеме $TRUST? Нашата страница за прогноза за цената $TRUST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.