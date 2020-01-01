Токеномика на IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Открийте ключова информация за IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IN MEMES WE TRUST ($TRUST) IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Официален уебсайт: https://inmemeswetrust.net/ Купете $TRUST сега!

Токеномика и анализ на цената за IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IN MEMES WE TRUST ($TRUST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.25K Общо предлагане: $ 870.09M Циркулиращо предлагане: $ 870.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.25K Рекорд за всички времена: $ 0.00100456 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

Токеномика на IN MEMES WE TRUST ($TRUST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IN MEMES WE TRUST ($TRUST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $TRUST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $TRUST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $TRUST, разгледайте цената в реално време на токените $TRUST!

Прогноза за цената за $TRUST Искате ли да знаете какъв път може да поеме $TRUST? Нашата страница за прогноза за цената $TRUST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $TRUST сега!

