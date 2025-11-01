Информация за цената за IMPULSE (IMPULSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006668 24-часов нисък $ 0.00007279 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00084563 Най-ниска цена $ 0.00005456 Промяна на цената (1ч) +0.01% Промяна на цената (1д) -8.36% Промяна на цената (7д) -13.24%

Цената в реално време за IMPULSE (IMPULSE) е$0.0000667. През последните 24 часа IMPULSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006668 до най-висока стойност $ 0.00007279, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IMPULSE е $ 0.00084563, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005456.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IMPULSE има промяна от +0.01% за последния час, -8.36% за 24 часа и -13.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за IMPULSE (IMPULSE)

Пазарна капитализация $ 66.56K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 66.56K Циркулиращо предлагане 997.96M Общо предлагане 997,959,376.069479

Текущата пазарна капитализация на IMPULSE е $ 66.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IMPULSE е 997.96M, като общото предлагане е 997959376.069479. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 66.56K.