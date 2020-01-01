Токеномика на IMPT (IMPT) Открийте ключова информация за IMPT (IMPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IMPT (IMPT) IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet. Официален уебсайт: https://www.impt.io Купете IMPT сега!

Токеномика и анализ на цената за IMPT (IMPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IMPT (IMPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Общо предлагане: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Циркулиращо предлагане: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Рекорд за всички времена: $ 0.02042864 $ 0.02042864 $ 0.02042864 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00150302 $ 0.00150302 $ 0.00150302 Текуща цена: $ 0.00326416 $ 0.00326416 $ 0.00326416 Научете повече за цената на IMPT (IMPT)

Токеномика на IMPT (IMPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IMPT (IMPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IMPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IMPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IMPT, разгледайте цената в реално време на токените IMPT!

Прогноза за цената за IMPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме IMPT? Нашата страница за прогноза за цената IMPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IMPT сега!

