Токеномика на Impossible Finance Launchpad (IDIA) Открийте ключова информация за Impossible Finance Launchpad (IDIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Impossible Finance Launchpad (IDIA) Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Официален уебсайт: https://impossible.finance/ Купете IDIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Impossible Finance Launchpad (IDIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Impossible Finance Launchpad (IDIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.69M $ 17.69M $ 17.69M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.64M $ 23.64M $ 23.64M Рекорд за всички времена: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Текуща цена: $ 0.02363639 $ 0.02363639 $ 0.02363639 Научете повече за цената на Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Токеномика на Impossible Finance Launchpad (IDIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Impossible Finance Launchpad (IDIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IDIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IDIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IDIA, разгледайте цената в реално време на токените IDIA!

Прогноза за цената за IDIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме IDIA? Нашата страница за прогноза за цената IDIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IDIA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!