Какво е Immutable (DARA)

The Immutable picks the best available technologies to create simple products like DARA that anyone in the world can use for free to save their data to IPFS using an innovative profit-sharing decentralized freemium model with DAO and incubator. DARA token is used to pay for premium services, vote in the decentralized incubator, and enjoy profit-sharing rewards.

