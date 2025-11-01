Информация за цената за IMAGINE (IMAGINE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01255286$ 0.01255286 $ 0.01255286 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.43% Промяна на цената (1д) +4.57% Промяна на цената (7д) -9.38% Промяна на цената (7д) -9.38%

Цената в реално време за IMAGINE (IMAGINE) е--. През последните 24 часа IMAGINE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IMAGINE е $ 0.01255286, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IMAGINE има промяна от +0.43% за последния час, +4.57% за 24 часа и -9.38% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за IMAGINE (IMAGINE)

Пазарна капитализация $ 89.25K$ 89.25K $ 89.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.25K$ 89.25K $ 89.25K Циркулиращо предлагане 999.76M 999.76M 999.76M Общо предлагане 999,757,777.630815 999,757,777.630815 999,757,777.630815

Текущата пазарна капитализация на IMAGINE е $ 89.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IMAGINE е 999.76M, като общото предлагане е 999757777.630815. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.25K.