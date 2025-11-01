Информация за цената за Imagen Network (IMAGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00118995 $ 0.00118995 $ 0.00118995 24-часов нисък $ 0.0015069 $ 0.0015069 $ 0.0015069 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00118995$ 0.00118995 $ 0.00118995 24-часов висок $ 0.0015069$ 0.0015069 $ 0.0015069 Рекорд за всички времена $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Най-ниска цена $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +1.65% Промяна на цената (7д) -45.88% Промяна на цената (7д) -45.88%

Цената в реално време за Imagen Network (IMAGE) е$0.00121809. През последните 24 часа IMAGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00118995 до най-висока стойност $ 0.0015069, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IMAGE е $ 0.03800209, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00103394.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IMAGE има промяна от -0.00% за последния час, +1.65% за 24 часа и -45.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Imagen Network (IMAGE)

Пазарна капитализация $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M Циркулиращо предлагане 5.00B 5.00B 5.00B Общо предлагане 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Imagen Network е $ 6.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IMAGE е 5.00B, като общото предлагане е 5000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.09M.