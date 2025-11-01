Текущата пазарна капитализация на iLuminary Token е $ 233.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ILMT е 15.96M, като общото предлагане е 139389969.730026. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.04M.

Цената в реално време за iLuminary Token (ILMT) е$0.01464191. През последните 24 часа ILMT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01426283 до най-висока стойност $ 0.01464436, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ILMT е $ 0.03000248, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00183544.

История на цените за iLuminary Token (ILMT) USD

През днешния ден промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.00024873.

През последните 30 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.0200104717.

През последните 60 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.0275836482.

През последните 90 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.00562451448335535.