Blue Chip Blitz
Цената в реално време на iLuminary Token днес е 0.01464191 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ILMT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ILMT в MEXC сега.

Повече за ILMT

ILMTценова информация

Какво представлява ILMT

Бяла книга ILMT

Официален уебсайт на ILMT

Токеномика на ILMT

ILMT ценова прогноза

iLuminary Token Лого

iLuminary Token цена (ILMT)

Не се намира в списъка

1 ILMT към USD - цена в реално време:

$0.01464191
+1.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
USD
iLuminary Token (ILMT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:32:20 (UTC+8)

Информация за цената за iLuminary Token (ILMT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01426283
24-часов нисък
$ 0.01464436
24-часов висок

$ 0.01426283
$ 0.01464436
$ 0.03000248
$ 0.00183544
-0.00%

+1.73%

+10.79%

+10.79%

Цената в реално време за iLuminary Token (ILMT) е$0.01464191. През последните 24 часа ILMT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01426283 до най-висока стойност $ 0.01464436, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ILMT е $ 0.03000248, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00183544.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ILMT има промяна от -0.00% за последния час, +1.73% за 24 часа и +10.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за iLuminary Token (ILMT)

$ 233.63K
--
$ 2.04M
15.96M
139,389,969.730026
Текущата пазарна капитализация на iLuminary Token е $ 233.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ILMT е 15.96M, като общото предлагане е 139389969.730026. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.04M.

История на цените за iLuminary Token (ILMT) USD

През днешния ден промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.00024873.
През последните 30 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.0200104717.
През последните 60 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.0275836482.
През последните 90 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.00562451448335535.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00024873+1.73%
30 дни$ +0.0200104717+136.67%
60 дни$ +0.0275836482+188.39%
90 дни$ +0.00562451448335535+62.37%

Какво е iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за iLuminary Token (USD)

Колко ще струва iLuminary Token (ILMT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от iLuminary Token (ILMT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за iLuminary Token.

Проверете прогнозата за цената за iLuminary Token сега!

ILMT към местни валути

Токеномика на iLuminary Token (ILMT)

Разбирането на токеномиката на iLuminary Token (ILMT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ILMT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно iLuminary Token (ILMT)

Колко струва iLuminary Token (ILMT) днес?
Цената в реално време на ILMT в USD е 0.01464191 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ILMT към USD?
Текущата цена на ILMT към USD е $ 0.01464191. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на iLuminary Token?
Пазарната капитализация за ILMT е $ 233.63K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ILMT?
Циркулиращото предлагане на ILMT е 15.96M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ILMT?
ILMT постигна ATH цена от 0.03000248 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ILMT?
ILMT достигна ATL цена от 0.00183544 USD.
Какъв е обемът на търговията на ILMT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ILMT е -- USD.
Ще се повиши ли ILMT тази година?
ILMT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ILMT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за iLuminary Token (ILMT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

