Цената в реално време за iLuminary Token (ILMT) е$0.01464191. През последните 24 часа ILMT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01426283 до най-висока стойност $ 0.01464436, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ILMT е $ 0.03000248, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00183544.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ILMT има промяна от -0.00% за последния час, +1.73% за 24 часа и +10.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на iLuminary Token е $ 233.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ILMT е 15.96M, като общото предлагане е 139389969.730026. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.04M.
През днешния ден промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.00024873.
През последните 30 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.0200104717.
През последните 60 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.0275836482.
През последните 90 дни промяната в цената на iLuminary Token към USD беше $ +0.00562451448335535.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00024873
|+1.73%
|30 дни
|$ +0.0200104717
|+136.67%
|60 дни
|$ +0.0275836482
|+188.39%
|90 дни
|$ +0.00562451448335535
|+62.37%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
