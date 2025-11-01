Информация за цената за Ikon (IKON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00036868 $ 0.00036868 $ 0.00036868 24-часов нисък $ 0.00049703 $ 0.00049703 $ 0.00049703 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00036868$ 0.00036868 $ 0.00036868 24-часов висок $ 0.00049703$ 0.00049703 $ 0.00049703 Рекорд за всички времена $ 0.00098897$ 0.00098897 $ 0.00098897 Най-ниска цена $ 0.00009409$ 0.00009409 $ 0.00009409 Промяна на цената (1ч) +2.33% Промяна на цената (1д) +5.13% Промяна на цената (7д) +129.18% Промяна на цената (7д) +129.18%

Цената в реално време за Ikon (IKON) е$0.00038895. През последните 24 часа IKON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00036868 до най-висока стойност $ 0.00049703, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IKON е $ 0.00098897, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009409.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IKON има промяна от +2.33% за последния час, +5.13% за 24 часа и +129.18% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ikon (IKON)

Пазарна капитализация $ 388.57K$ 388.57K $ 388.57K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 388.57K$ 388.57K $ 388.57K Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349 999,899,051.7972349

Текущата пазарна капитализация на Ikon е $ 388.57K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IKON е 999.90M, като общото предлагане е 999899051.7972349. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 388.57K.