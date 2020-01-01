Токеномика на iiii lovvvv youuuu (ILY) Открийте ключова информация за iiii lovvvv youuuu (ILY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за iiii lovvvv youuuu (ILY) ily is about spreading love 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 ily 💞 Официален уебсайт: https://www.ilysol.xyz/ Купете ILY сега!

Токеномика и анализ на цената за iiii lovvvv youuuu (ILY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за iiii lovvvv youuuu (ILY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 415.55K $ 415.55K $ 415.55K Общо предлагане: $ 965.26M $ 965.26M $ 965.26M Циркулиращо предлагане: $ 965.26M $ 965.26M $ 965.26M FDV (оценка при пълна реализация): $ 415.55K $ 415.55K $ 415.55K Рекорд за всички времена: $ 0.01425823 $ 0.01425823 $ 0.01425823 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00043373 $ 0.00043373 $ 0.00043373 Научете повече за цената на iiii lovvvv youuuu (ILY)

Токеномика на iiii lovvvv youuuu (ILY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на iiii lovvvv youuuu (ILY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ILY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ILY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ILY, разгледайте цената в реално време на токените ILY!

