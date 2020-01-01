Токеномика на IguVerse IGU (IGU) Открийте ключова информация за IguVerse IGU (IGU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за IguVerse IGU (IGU) IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Официален уебсайт: https://iguverse.com Бяла книга: https://whitepaper.iguverse.com Купете IGU сега!

Токеномика и анализ на цената за IguVerse IGU (IGU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за IguVerse IGU (IGU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 637.75K $ 637.75K $ 637.75K Общо предлагане: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Циркулиращо предлагане: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 875.06K $ 875.06K $ 875.06K Рекорд за всички времена: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00218762 $ 0.00218762 $ 0.00218762 Научете повече за цената на IguVerse IGU (IGU)

Токеномика на IguVerse IGU (IGU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на IguVerse IGU (IGU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IGU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IGU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IGU, разгледайте цената в реално време на токените IGU!

Прогноза за цената за IGU Искате ли да знаете какъв път може да поеме IGU? Нашата страница за прогноза за цената IGU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IGU сега!

