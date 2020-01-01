Токеномика на Ignore Fud (4TOKEN)
Информация за Ignore Fud (4TOKEN)
What is the project about? 4TOKEN A new kind of meme token that supports DeFi and Blockchain innovations.
What makes your project unique? 4TOKEN is a hold-to-earn token, where we can earn USDT just by holding it. You need to hold at least 400k 4TOKENs to be eligible. The USDT reflections and rewards earned by holders come from the taxes generated from sold 4TOKENs.
2nd, 4TOKEN has an 8% sales tax. This is to encourage the people to hold on to their 4TOKEN with us for long term while we fulfill the use cases that will benefit the whole community
Nevertheless, if they decide to sell, it will still help the community through the sell tax and beneficial to the whole ecosystem. You know why?
Because of the 8% sell tax, wherein: 3% goes to reflections or rewards for holders.
2% will be added to 4TOKEN/CORE liquidity. This is an auto-LP mechanism to ensure that we have enough liquidity in the long run.
2% will be burned to help reduce the supply of 4TOKEN. Note that this is an auto-burn mechanism.
1% will be converted to CORE for operational expenses and the growth fund to build utilities.
History of your project. The Ignore Fud Project was created to help Coredao, Binance, and the cryptocurrency industry as a whole get more people to use and adopt cryptocurrencies. We provide a community-centric meme ecosystem, a unique hold to earn with exposure to a large and strong community of users
What’s next for your project? A meme token at first. But in the future, we will create the following use cases to support DeFi and Blockchain innovations
We will build or make a Blockchain Validator/Staking Node like CORE Staking Node, ADA Staking Node, BNB Staking Node, Cosmos Staking Node, New Blockchains with Staking Node, and even other potential Tokens that earn staking rewards.
What can your token be used for? Hold To Earn
Токеномика и анализ на цената за Ignore Fud (4TOKEN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ignore Fud (4TOKEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Ignore Fud (4TOKEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Ignore Fud (4TOKEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой 4TOKEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой 4TOKEN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на 4TOKEN, разгледайте цената в реално време на токените 4TOKEN!
Прогноза за цената за 4TOKEN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме 4TOKEN? Нашата страница за прогноза за цената 4TOKEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.