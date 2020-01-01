Токеномика на Ignis (IGNIS) Открийте ключова информация за Ignis (IGNIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ignis (IGNIS) Jelurida is developing its next generation scalable blockchain platform – Ardor. The unique design of this platform allows the simultaneous existence of multiple blockchains, known as child chains, with many features and with their security guaranteed on a global level by the parent Ardor chain. The first child chain of Ardor will be the Ignis child chain which will use IGNIS tokens for its operation. All existing and well tested Nxt blockchain features will be available on the Ignis child chain, with multiple Ardor platform specific enhancements being added. Официален уебсайт: https://www.jelurida.com/ignis Бяла книга: https://www.jelurida.com/sites/default/files/JeluridaWhitepaper.pdf Купете IGNIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Ignis (IGNIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ignis (IGNIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 761.14M $ 761.14M $ 761.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Рекорд за всички времена: $ 20.25 $ 20.25 $ 20.25 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00132018 $ 0.00132018 $ 0.00132018 Научете повече за цената на Ignis (IGNIS)

Токеномика на Ignis (IGNIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ignis (IGNIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IGNIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IGNIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IGNIS, разгледайте цената в реално време на токените IGNIS!

Прогноза за цената за IGNIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме IGNIS? Нашата страница за прогноза за цената IGNIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IGNIS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!