Информация за цената за Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00110577$ 0.00110577 $ 0.00110577 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.66% Промяна на цената (1д) -0.89% Промяна на цената (7д) -8.75% Промяна на цената (7д) -8.75%

Цената в реално време за Iggy The Iguana (IGGY) е--. През последните 24 часа IGGY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IGGY е $ 0.00110577, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IGGY има промяна от +1.66% за последния час, -0.89% за 24 часа и -8.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Iggy The Iguana (IGGY)

Пазарна капитализация $ 129.12K$ 129.12K $ 129.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 129.12K$ 129.12K $ 129.12K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Iggy The Iguana е $ 129.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IGGY е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 129.12K.