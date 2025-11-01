Информация за цената за Idle Network (IDLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00727924 $ 0.00727924 $ 0.00727924 24-часов нисък $ 0.00736896 $ 0.00736896 $ 0.00736896 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00727924$ 0.00727924 $ 0.00727924 24-часов висок $ 0.00736896$ 0.00736896 $ 0.00736896 Рекорд за всички времена $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Най-ниска цена $ 0.00144241$ 0.00144241 $ 0.00144241 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.45% Промяна на цената (7д) -33.13% Промяна на цената (7д) -33.13%

Цената в реално време за Idle Network (IDLE) е$0.00733572. През последните 24 часа IDLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00727924 до най-висока стойност $ 0.00736896, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IDLE е $ 1.74, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00144241.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IDLE има промяна от -- за последния час, -0.45% за 24 часа и -33.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Idle Network (IDLE)

Пазарна капитализация $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Циркулиращо предлагане 74.30M 74.30M 74.30M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Idle Network е $ 545.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IDLE е 74.30M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 733.57K.