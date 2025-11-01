БорсаDEX+
Цената в реално време на Idle Network днес е 0.00733572 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за IDLE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на IDLE в MEXC сега.

Повече за IDLE

IDLEценова информация

Какво представлява IDLE

Официален уебсайт на IDLE

Токеномика на IDLE

IDLE ценова прогноза

Idle Network Лого

Idle Network цена (IDLE)

Не се намира в списъка

1 IDLE към USD - цена в реално време:

$0.00733572
-0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Idle Network (IDLE) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:38:21 (UTC+8)

Информация за цената за Idle Network (IDLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00727924
24-часов нисък
$ 0.00736896
24-часов висок

$ 0.00727924
$ 0.00736896
$ 1.74
$ 0.00144241
-0.45%

-33.13%

-33.13%

Цената в реално време за Idle Network (IDLE) е$0.00733572. През последните 24 часа IDLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00727924 до най-висока стойност $ 0.00736896, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IDLE е $ 1.74, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00144241.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IDLE има промяна от -- за последния час, -0.45% за 24 часа и -33.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Idle Network (IDLE)

$ 545.07K
--
$ 733.57K
74.30M
100,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Idle Network е $ 545.07K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IDLE е 74.30M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 733.57K.

История на цените за Idle Network (IDLE) USD

През днешния ден промяната в цената на Idle Network към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Idle Network към USD беше $ -0.0066021993.
През последните 60 дни промяната в цената на Idle Network към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Idle Network към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.45%
30 дни$ -0.0066021993-90.00%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Idle Network (IDLE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Idle Network (USD)

Колко ще струва Idle Network (IDLE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Idle Network (IDLE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Idle Network.

Проверете прогнозата за цената за Idle Network сега!

IDLE към местни валути

Токеномика на Idle Network (IDLE)

Разбирането на токеномиката на Idle Network (IDLE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените IDLE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Idle Network (IDLE)

Колко струва Idle Network (IDLE) днес?
Цената в реално време на IDLE в USD е 0.00733572 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на IDLE към USD?
Текущата цена на IDLE към USD е $ 0.00733572. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Idle Network?
Пазарната капитализация за IDLE е $ 545.07K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на IDLE?
Циркулиращото предлагане на IDLE е 74.30M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на IDLE?
IDLE постигна ATH цена от 1.74 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на IDLE?
IDLE достигна ATL цена от 0.00144241 USD.
Какъв е обемът на търговията на IDLE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за IDLE е -- USD.
Ще се повиши ли IDLE тази година?
IDLE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за IDLE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Idle Network (IDLE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

