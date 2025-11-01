Информация за цената за Ideaology (IDEA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.963831$ 0.963831 $ 0.963831 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +7.56% Промяна на цената (1д) -20.32% Промяна на цената (7д) +14.97% Промяна на цената (7д) +14.97%

Цената в реално време за Ideaology (IDEA) е--. През последните 24 часа IDEA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на IDEA е $ 0.963831, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, IDEA има промяна от +7.56% за последния час, -20.32% за 24 часа и +14.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ideaology (IDEA)

Пазарна капитализация $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ideaology е $ 14.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на IDEA е 500.00M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.98K.