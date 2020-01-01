Токеномика на Idavoll DAO (IDV) Открийте ключова информация за Idavoll DAO (IDV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Idavoll DAO (IDV) Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network's individual organization exists as a set of modules that define the organization's stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll's unique on-chain solutions. Официален уебсайт: https://idavoll.network/

Токеномика и анализ на цената за Idavoll DAO (IDV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Idavoll DAO (IDV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 76.28K $ 76.28K $ 76.28K Общо предлагане: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Циркулиращо предлагане: $ 789.04M $ 789.04M $ 789.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 193.35K $ 193.35K $ 193.35K Рекорд за всички времена: $ 0.382351 $ 0.382351 $ 0.382351 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Idavoll DAO (IDV)

Токеномика на Idavoll DAO (IDV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Idavoll DAO (IDV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IDV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IDV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IDV, разгледайте цената в реално време на токените IDV!

Прогноза за цената за IDV Искате ли да знаете какъв път може да поеме IDV? Нашата страница за прогноза за цената IDV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IDV сега!

