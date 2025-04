Какво е IcyCRO (ICY)

IcyCRO is a community validator and token project from Cronos to all of Cosmos. Launched in November 2021. Validators, relayers, delegator rescues and continuous building. IcyCRO has been recognized as one of the top projects of Cosmos and ICY is our community token.

