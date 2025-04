Какво е Icosa (ICSA)

Icosa (ICSA) is a protocol which builds upon the Hedron protocol to add HDRN staking and additional incentives for staking HEX as well as jumpstarting the Hedron borrowing system. Icosa is built by the same team behind the Hedron protocol, ensuring seamless integration.

