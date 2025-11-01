Информация за цената за Icopax ($IPAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00373122 $ 0.00373122 $ 0.00373122 24-часов нисък $ 0.00514681 $ 0.00514681 $ 0.00514681 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00373122$ 0.00373122 $ 0.00373122 24-часов висок $ 0.00514681$ 0.00514681 $ 0.00514681 Рекорд за всички времена $ 0.054483$ 0.054483 $ 0.054483 Най-ниска цена $ 0.00196323$ 0.00196323 $ 0.00196323 Промяна на цената (1ч) +1.83% Промяна на цената (1д) +14.06% Промяна на цената (7д) -16.58% Промяна на цената (7д) -16.58%

Цената в реално време за Icopax ($IPAX) е$0.00432711. През последните 24 часа $IPAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00373122 до най-висока стойност $ 0.00514681, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $IPAX е $ 0.054483, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00196323.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $IPAX има промяна от +1.83% за последния час, +14.06% за 24 часа и -16.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Icopax ($IPAX)

Пазарна капитализация $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Циркулиращо предлагане 300.00M 300.00M 300.00M Общо предлагане 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Icopax е $ 1.30M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $IPAX е 300.00M, като общото предлагане е 300000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.30M.