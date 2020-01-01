Токеномика на iCommunity (ICOM) Открийте ключова информация за iCommunity (ICOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за iCommunity (ICOM) iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Официален уебсайт: https://icommunity.io/icom/en/ Бяла книга: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ Купете ICOM сега!

Токеномика и анализ на цената за iCommunity (ICOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за iCommunity (ICOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 472.20K $ 472.20K $ 472.20K Общо предлагане: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Циркулиращо предлагане: $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 765.85K $ 765.85K $ 765.85K Рекорд за всички времена: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0078308 $ 0.0078308 $ 0.0078308 Научете повече за цената на iCommunity (ICOM)

Токеномика на iCommunity (ICOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на iCommunity (ICOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ICOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ICOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ICOM, разгледайте цената в реално време на токените ICOM!

Прогноза за цената за ICOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ICOM? Нашата страница за прогноза за цената ICOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ICOM сега!

