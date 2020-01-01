Токеномика на Iceleia (ICE) Открийте ключова информация за Iceleia (ICE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Iceleia (ICE) Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96 Официален уебсайт: https://www.elementalblast.com/ Купете ICE сега!

Токеномика и анализ на цената за Iceleia (ICE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Iceleia (ICE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Общо предлагане: $ 970.33M $ 970.33M $ 970.33M Циркулиращо предлагане: $ 970.33M $ 970.33M $ 970.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.90K $ 5.90K $ 5.90K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Iceleia (ICE)

Токеномика на Iceleia (ICE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Iceleia (ICE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ICE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ICE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ICE, разгледайте цената в реално време на токените ICE!

Прогноза за цената за ICE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ICE? Нашата страница за прогноза за цената ICE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ICE сега!

