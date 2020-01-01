Токеномика на Ice Open Network (ICE) Открийте ключова информация за Ice Open Network (ICE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ice Open Network (ICE) Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. Официален уебсайт: https://ice.io/ Бяла книга: https://ice.io/whitepaper Купете ICE сега!

Токеномика и анализ на цената за Ice Open Network (ICE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ice Open Network (ICE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.41M $ 42.41M $ 42.41M Общо предлагане: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Циркулиращо предлагане: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B FDV (оценка при пълна реализация): $ 132.04M $ 132.04M $ 132.04M Рекорд за всички времена: $ 0.01587896 $ 0.01587896 $ 0.01587896 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0027547 $ 0.0027547 $ 0.0027547 Текуща цена: $ 0.00624472 $ 0.00624472 $ 0.00624472 Научете повече за цената на Ice Open Network (ICE)

Токеномика на Ice Open Network (ICE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ice Open Network (ICE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ICE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ICE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ICE, разгледайте цената в реално време на токените ICE!

Прогноза за цената за ICE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ICE? Нашата страница за прогноза за цената ICE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ICE сега!

