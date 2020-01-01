Токеномика на iBTC Network (IBTC) Открийте ключова информация за iBTC Network (IBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за iBTC Network (IBTC) iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Официален уебсайт: https://www.ibtc.network/ Купете IBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за iBTC Network (IBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за iBTC Network (IBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.15M Общо предлагане: $ 35.58 Циркулиращо предлагане: $ 35.58 FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.15M Рекорд за всички времена: $ 656,686 Най-ниска стойност за целия период: $ 49,611 Текуща цена: $ 116,324

Токеномика на iBTC Network (IBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на iBTC Network (IBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IBTC, разгледайте цената в реално време на токените IBTC!

