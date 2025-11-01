Информация за цената за I Remember When (NOSTALGIC) (USD)

Цената в реално време за I Remember When (NOSTALGIC) е$0.00000555. През последните 24 часа NOSTALGIC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на NOSTALGIC е $ 0.00003236, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000527.

Що се отнася до краткосрочното представяне, NOSTALGIC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на I Remember When е $ 5.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на NOSTALGIC е 997.27M, като общото предлагане е 997269383.987529. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.53K.