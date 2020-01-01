Токеномика на I MADE IT UP (SOURCE) Открийте ключова информация за I MADE IT UP (SOURCE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за I MADE IT UP (SOURCE) $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Официален уебсайт: http://misinformation.cloud/ Купете SOURCE сега!

Токеномика и анализ на цената за I MADE IT UP (SOURCE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за I MADE IT UP (SOURCE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 312.35K $ 312.35K $ 312.35K Общо предлагане: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Циркулиращо предлагане: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 312.35K $ 312.35K $ 312.35K Рекорд за всички времена: $ 0.00343624 $ 0.00343624 $ 0.00343624 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0003149 $ 0.0003149 $ 0.0003149 Научете повече за цената на I MADE IT UP (SOURCE)

Токеномика на I MADE IT UP (SOURCE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на I MADE IT UP (SOURCE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOURCE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOURCE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOURCE, разгледайте цената в реално време на токените SOURCE!

