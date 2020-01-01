Токеномика на I like my sootcase (SOOTCASE) Открийте ключова информация за I like my sootcase (SOOTCASE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за I like my sootcase (SOOTCASE) A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video. Официален уебсайт: https://sootcase.io/ Купете SOOTCASE сега!

Токеномика и анализ на цената за I like my sootcase (SOOTCASE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за I like my sootcase (SOOTCASE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.85K $ 25.85K $ 25.85K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.85K $ 25.85K $ 25.85K Рекорд за всички времена: $ 0.00289964 $ 0.00289964 $ 0.00289964 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001599 $ 0.00001599 $ 0.00001599 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на I like my sootcase (SOOTCASE)

Токеномика на I like my sootcase (SOOTCASE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на I like my sootcase (SOOTCASE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SOOTCASE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SOOTCASE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SOOTCASE, разгледайте цената в реално време на токените SOOTCASE!

